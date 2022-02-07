Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его хотят убить. Такое заявление он сделал в опубликованном 7 февраля интервью YouTube-каналу «Соловьев.live»

Лукашенко сказал, когда Украина войдет в Союзное государство © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«И сейчас пытаются. Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого, через месяц скажу», — сказал глава республики телеведущему Владимиру Соловьеву.

В апреле прошлого года в Москве были задержаны адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. Вместе с политиком Григорием Костусевым они намеревались организовать госпереворот и убить Лукашенко. По данным белорусских правоохранительных органов, одним из вариантов было покушение на главу государства во время празднования 9 мая, также прорабатывались сценарии атаки на президентский кортеж или же штурма одной из загородных резиденций.