Украина может стать членом Союзного государства через 15 лет. Такое мнение в интервью YouTube-каналу «Соловьев.live» высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко

На сегодняшний день в Союзное государство входит РФ и Белоруссия. В прошлом году лидеры двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, согласовали дорожные карты по дальнейшей интеграции двух стран. «Его бог миловал»: Лукашенко раскрыл, что было с Протасевичем в Донбассе

По мнению белорусского лидера, в будущем в состав этого объединения могут войти еще несколько государств.

«Если вы говорите — срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Союзное государство может в будущем войти Казахстан, получивший «хороший урок» во время протестов и беспорядков в начале января. Также, по мнению Лукашенко, поступят Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.