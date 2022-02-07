«Помните этот кадр из фильма [Леонида] Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон», — сказала Захарова.
США и Великобритания неоднократно заявляли о подготовке Россией «вторжения» на Украину.
В Москве эти обвинения отрицают и указывают, что они используются как предлог для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
Ранее Захарова предупреждала, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, которые, по её словам, могут быть информационными или военными.