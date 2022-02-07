Во втором заседании по иску Хохлова к соцсети на 150 миллионов рублей участвовали как истец, так и представитель американской компании. Он ходатайствовал о прекращении дела, поскольку, по его словам, оно не относится к юридической компетенции Солнцевского суда.
Представитель Хохлова попросил время на ознакомление с позицией Facebook, в связи с чем заседание было отложено на 21 февраля. После окончания заседания истец заявил, что упоминание его имени расценивается соцсетью как «враждебное высказывание».
«Вся ситуация неприятная, за своё имя я буду бороться. Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов — это враждебное высказывание», — рассказал спортсмен.
Хохлов просит суд обязать Facebook разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях.
Также он требует выплатить ему 150 миллионов рублей в виде компенсации за моральный ущерб.
По словам его представителя, Хохлов, как публичный человек, заинтересован в упоминаниях своего имени в соцсетях, однако они блокируются Facebook.