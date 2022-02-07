Юридический представитель компании Facebook попросил Солнцевский суд Москвы не рассматривать иск бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова. Об этом сообщает 7 февраля агентство РИА Новости

Во втором заседании по иску Хохлова к соцсети на 150 миллионов рублей участвовали как истец, так и представитель американской компании. Он ходатайствовал о прекращении дела, поскольку, по его словам, оно не относится к юридической компетенции Солнцевского суда.

Представитель Хохлова попросил время на ознакомление с позицией Facebook, в связи с чем заседание было отложено на 21 февраля. После окончания заседания истец заявил, что упоминание его имени расценивается соцсетью как «враждебное высказывание».

«Вся ситуация неприятная, за своё имя я буду бороться. Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов — это враждебное высказывание», — рассказал спортсмен.

Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Также он требует выплатить ему 150 миллионов рублей в виде компенсации за моральный ущерб.

По словам его представителя, Хохлов, как публичный человек, заинтересован в упоминаниях своего имени в соцсетях, однако они блокируются Facebook.