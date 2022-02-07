В конце мая прошлого года самолет с Протасевичем совершил незапланированную посадку в Минске, после чего одного из координаторов протестов задержали. Позднее он дал показания и был отправлен под домашний арест. Тогда же появились данные о том, что Протасевич бывал на передовой в Донбассе, и, по одной из версий, участвовал в боевых действиях на стороне неонацистских добровольческих батальонов.
По словам Лукашенко, Протасевич действительно был в Донбассе после начала там войны, однако не причастен к убийствам.
«Это пацаненок, которому 18 лет, поехал на Украину тренироваться… чтобы на крови замешать — отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там. Его бог миловал, он не убивал», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что приглашал представителей народных республик Донбасса для допроса Протасевича.
Протесты в Белоруссии вспыхнули в августе 2020 года. Поводом к ним стала убедительная победа Александра Лукашенко на президентских выборах, которую не признала оппозиция. Акции противников власти переросли в столкновения и нападения на силовиков. По данным руководства Белоруссии, боевики, участвовавшие в акциях оппозиционеров, проходили подготовку на Украине.