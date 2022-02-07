Белорусский оппозиционный активист, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич проходил подготовку в Донбассе, однако в боевых действиях на востоке Украины не принимал. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев. live», отрывок из которого был опубликован 7 февраля

В конце мая прошлого года самолет с Протасевичем совершил незапланированную посадку в Минске, после чего одного из координаторов протестов задержали. Позднее он дал показания и был отправлен под домашний арест. Тогда же появились данные о том, что Протасевич бывал на передовой в Донбассе, и, по одной из версий, участвовал в боевых действиях на стороне неонацистских добровольческих батальонов.

Тихановская не является политиком и никогда им не станет - Протасевич © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Это пацаненок, которому 18 лет, поехал на Украину тренироваться… чтобы на крови замешать — отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там. Его бог миловал, он не убивал», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что приглашал представителей народных республик Донбасса для допроса Протасевича.

Протесты в Белоруссии вспыхнули в августе 2020 года. Поводом к ним стала убедительная победа Александра Лукашенко на президентских выборах, которую не признала оппозиция. Акции противников власти переросли в столкновения и нападения на силовиков. По данным руководства Белоруссии, боевики, участвовавшие в акциях оппозиционеров, проходили подготовку на Украине.