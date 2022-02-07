Защита экс-президента Украины Виктора Януковича начала ознакомление с материалами дела по событиям Евромайдана, заявил его адвокат Виталий Сердюк в пресс-релизе своей адвокатской конторы

Адвокат сообщил, что дело насчитывает более 1,9 тыс. томов. Он отметил, что Офис генпрокурора «обманывает» граждан и скрывает реальных виновников трагедии, произошедшей в Киеве в 2014 году.

В частности, Сердюк отметил, что дело было начато не по факту убийств в центре Киева зимой 2014 года, а по заявлению украинских политических сил.

«Мы наконец-то получили возможность не на словах, а на деле (документах) проверить, из чего состоит дело "майдана" и навязываемое обществу на протяжении многих лет обвинение четвёртого президента Украины Виктора Януковича в спровоцированной трагедии. Защита начала ознакомление с материалами обвинения», — заявил адвокат.

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Адвокаты экс-президента подавали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает решение суда «политическим заказом», а на судей оказывалось беспрецедентное давление.

В октябре 2020 года суд оставил в силе приговор бывшему президенту, защита Януковича подала кассационную жалобу.