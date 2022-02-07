В Донбасс прибывают штурмовые группы украинских националистов. Об этом сообщил 7 февраля, со ссылкой на разведку, заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин

«На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов… Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов», — указал Басурин.

По его словам, штурмовые группы подготовлены для ведения боевых действий в городских условиях. На Украине появились новые боевые награды с символами националистов © Генеральний штаб ЗСУ / facebook.com

Так как группы состоят из идеологически мотивированных националистов, то они смогут вести боевые действия в городе и выполнять свои задачи, невзирая на гибель мирного населения, указал военный представитель.

В последнее время сообщается о росте напряжённости вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Так, 1 февраля в интервью изданию Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил о возобновлении украинской стороной обстрелов территорий народных республик.