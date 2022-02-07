«На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов… Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов», — указал Басурин.
По его словам, штурмовые группы подготовлены для ведения боевых действий в городских условиях.
Так как группы состоят из идеологически мотивированных националистов, то они смогут вести боевые действия в городе и выполнять свои задачи, невзирая на гибель мирного населения, указал военный представитель.
В последнее время сообщается о росте напряжённости вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Так, 1 февраля в интервью изданию Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил о возобновлении украинской стороной обстрелов территорий народных республик.