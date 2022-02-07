Ведущая телеканала отметила, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь встречались во время Олимпийских игр в Пекине. Она спросила Салливана, не может ли Китай, являющийся экономическим «мотором», сорвать планы США по введению «жёстких санкций» в отношении России.
«Мы считаем, что Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери, которые она понесёт вследствие наших санкций», — заявил Салливан
По словам американского политика, в случае «вторжения» России на Украину и поддержки этого шага со стороны Пекина, Россия заплатит «стратегическую цену», а Китай — «некоторую».
В последние месяцы США и неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину и предупреждали о различного рода «жёстких» и «калечащих» санкциях в этом случае.
В Кремле отвечали, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и РФ не собирается ни на кого нападать.