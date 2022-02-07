Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обвинила Россию в «ложных заявлениях» в отношении Украины и в «подрывной деятельности» против этой страны. Об этом говорится в опубликованной 6 января записи в Twitter министра

Трасс также угрожала «увеличить цену» для России в случае каких-либо «дальнейших действий» последней.

«Значительность попыток России совершать подрывные действия против Украины и угрожать ей — очевидна. Действия России показывают, что её заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными», — утверждала министр.

В качестве «доказательства» своих слов Трасс разместила статью из американской газеты The Washington Post от 5 февраля с утверждениями о том, что подготовка России к «вторжению» на Украину завершается. Лейборист объяснил шумиху властей Британии вокруг «вторжения России» © president.gov.ua

Двадцать шестого января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит главы британского МИД в Москву ожидается «в ближайшие две недели».

В последнее время западные государства, в первую очередь США и Великобритания, выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.