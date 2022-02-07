Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 7 февраля в своем Facebook, что вылечился от коронавирса

Ермак переболел COVID-19 уже во второй раз. В первый раз это произошло осенью 2020 года. Тогда одновременно с ним заболел и президент Владимир Зеленский. Оба они находились на карантине в киевской клинике. Быстрый и смертельно опасный: что известно о новом коронавирусе из ЮАР © pixabay

«Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован», — написал Ермак.

О заболевании главы офиса украинского президента стало известно вечером 4 февраля. На следующий день коронавирус был диагностирован у президента Турции Тайипа Эрдогана и его жены, которые вернулись на родину после визита на Украину. Болезнь у турецкого лидера и его супруги протекает в легкой форме.

На прошлой неделе на Украине был зафиксирован новый антирекорд по ежесуточному приросту заболевших COVID-19, впервые перевалив за отметку в 40 тыс.