Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 7 февраля нагрянули с обысками в городской совет Кривого Рога Днепропетровской области. Следственные действия проводятся по делу о нанесении ущерба госбюджету на 700 млн гривен, передает пресс-служба ГБР

По сообщению Госбюро расследований, речь идет о халатности должностных лиц горсовета, из-за чего бюджет Украины не досчитался 700 млн гривен. Криворожские Кеннеди. Третья смерть в семье Павловых и новые вопросы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«По состоянию на 1 апреля 2021 между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен», — говорится в заявлении ГБР.

Отмечается, что правоохранители проводят выемку документов.

На прошлой неделе на малой родине президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины и Бюро экономических расследований провели обыски на горнообогатительных комбинатах «Метинвеста» Рината Ахметова. По версии правоохранительных органов, эти предприятия уклонялись от уплаты налогов на сумму в 18 млрд гривен.