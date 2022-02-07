По сообщению Госбюро расследований, речь идет о халатности должностных лиц горсовета, из-за чего бюджет Украины не досчитался 700 млн гривен.
«По состоянию на 1 апреля 2021 между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен», — говорится в заявлении ГБР.
Отмечается, что правоохранители проводят выемку документов.
На прошлой неделе на малой родине президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины и Бюро экономических расследований провели обыски на горнообогатительных комбинатах «Метинвеста» Рината Ахметова. По версии правоохранительных органов, эти предприятия уклонялись от уплаты налогов на сумму в 18 млрд гривен.