Генеральный директор украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 6 февраля в эфире «Украина 24» заявил, что компания делает всё для срыва сертификации «Северного потока - 2»

Полное фиаско: «Северный поток-2» хоронит план США создать антироссийский фронт © REUTERS, Hannibal Hanschke//File Photo

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что США намерены использовать газопровод «Северный поток — 2» как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины. Салливан поставил в заслугу американской дипломатии то, что «Северный поток — 2» до сих пор не начал поставки российского газа в Европу, и заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы.

Ожидается, что судьба «Северного потока — 2» будет обсуждаться на предстоящей в понедельник встрече президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Вашингтон.

РФ не раз заявляла, что «Северный поток — 2», против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.