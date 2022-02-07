США намерены использовать газопровод «Северный поток - 2» как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины. Об этом 6 февраля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News

«Северный поток — 2»: сертификация проекта передвинута на вторую половину 2022 года, а решение Еврокомиссии увеличит поставки газа в ЕС © коллаж Украина.Ру

«"Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток — 2" вперед не двинется. <…> Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)», — отметил Салливан.

Ожидается, что судьба «Северного потока — 2» будет обсуждаться на предстоящей в понедельник встрече президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Вашингтон.

РФ не раз заявляла, что «Северный поток — 2», против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.