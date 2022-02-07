Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек предрек «смерть» НАТО в случае расширения Североатлантического альянса на восток, передает 7 февраля РИА Новости

Рар посоветовал канцлеру Германии распустить НАТО © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк Владимира] Путина в Китай и Турцию — это своего рода "могила" для НАТО, поэтому он исторически важен», — сказал он.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от стран Запада четкого ответа по вопросу того, как они понимают принцип неделимости безопасности. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и стран НАТО по неделимости безопасности. Он подчеркнул, что ответ на его послание не должен занять много времени, так как речь идет о понимании, на основании которого государства альянса подписали соответствующие обязательства.