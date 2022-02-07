Немецкий политолог Александр Рар 6 февраля в своем Telegram посоветовал канцлеру Германии задуматься об идее роспуска НАТО, поскольку Североатлантический альянс не справляется со своей задачей по обеспечению безопасности в Европе

Шимов обозначил лучший российский ответ НАТО © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк написал политолог.

По его мнению, Шольцу необходимо «найти в себе силу проявить себя, как истинный европеец, и наконец-то эмансипироваться от диктата англосаксов».

Также Рар полагает, что новый канцлер ФРГ не согласится на вступление Украины в альянс и не станет отменять вето своей предшественницы Ангелы Меркель.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что на сегодняшний день в повестке дня НАТО не значится вопрос вступления в альянс новых стран Восточной Европы. Также сообщалось, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной.