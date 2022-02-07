Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 февраля в своем Twitter призвал не верить «апокалиптическим прогнозам» о возможном «вторжении» России на Украину

«Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его», — написал Кулеба.

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

Кулеба потребовал от Запада раскрыть санкции против России © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Кроме того, агентство Reuters опубликовало материал с такими же данными по поводу численности российских войск на границе. Также агентство написало, что в случае «вторжения» РФ могут погибнуть до 25 тысяч украинских военных. В то же время в Генштабе США заявили, что вторжение РФ приведет к падению Киева за 3 дня и смертям 15 тысяч военных.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.