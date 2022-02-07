Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. Об этом 6 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live»

Лукашенко назвал президента Украины «безголовым» © president.gov.by

«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», — сказал президент.

На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. В ходе первого этапа, который продлится до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории страны. На втором этапе с 10 по 20 февраля состоятся учения с Россией «Союзная решимость-2022». 3 февраля министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал более 20 совместных мероприятий двух стран в текущем году. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения, «Запад-2021», состоялись в сентябре 2021 года.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.