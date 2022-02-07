«Я читал или слышал, как высокопоставленные чиновники говорят о предстоящих операциях в течение последних нескольких недель. Интенсивность диалога, который у нас был с Россией, и этот визит в Москву, скорее всего, помешают этому произойти. Далее мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия», — сказал Макрон.
Он заявил, что нельзя разрешить какой-либо конфликт, если не разговаривать с Москвой, имея ввиду предложенный им и Ангелой Меркель саммит ЕС-Россия, который так и не состоялся.
«Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности», — сказал Макрон.
После встречи с Путиным 7 февраля Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.