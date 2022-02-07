Президент Франции Эммануэль Макрон 6 февраля в интервью Le Journal du dimanche заявил, что его визит в Москву и активный диалог с Россией направлены на недопущение возможного вторжения на Украину

Макрон использует украинский кризис, чтобы исполнить давнюю мечту © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он заявил, что нельзя разрешить какой-либо конфликт, если не разговаривать с Москвой, имея ввиду предложенный им и Ангелой Меркель саммит ЕС-Россия, который так и не состоялся.

«Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности», — сказал Макрон.

После встречи с Путиным 7 февраля Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.