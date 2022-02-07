У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит запасов топлива и боеприпасов. Об этом 6 февраля заявил генерал-полковник Игорь Колесник в эфире «Апостроф»

«Открою страшную тайну». Абзалов о том, кто на самом деле поставляет ВСУ солярку с белорусских НПЗ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», — рассказал Колесник.

Он выразил надежду на помощь Запада в решении этой проблемы.

Ранее накануне Народная милиция ДНР сообщила, что власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников.