«Открою страшную тайну». Абзалов о том, кто на самом деле поставляет ВСУ солярку с белорусских НПЗ
«Открою страшную тайну». Абзалов о том, кто на самом деле поставляет ВСУ солярку с белорусских НПЗ
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
По его словам, украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов.

«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», — рассказал Колесник.

Он выразил надежду на помощь Запада в решении этой проблемы.

Ранее накануне Народная милиция ДНР сообщила, что власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников.