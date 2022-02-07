Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», фрагмент которого был опубликован 6 февраля на платформе «Смотрим», назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «безголовым»

Лукашенко объявил, когда покинет пост президента Белоруссии © president.gov.by

«Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать "нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — сказал президент Белоруссии.

Он также назвал Зеленского аморфным человеком без стержня.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.