По мнению ряда экспертов, во время январских событий главная спецслужба Казахстана — Комитет национальной безопасности — бездействовала или работала неэффективно.
«Идут аресты в КНБ, выясняют, как в их недрах был организован мятеж, могут ли они еще отдавать команды подполью. Последний рубеж — это все же Служба государственной охраны, выходцы оттуда сейчас зашли в КНБ и укрепляют там командование. Была образована рабочая группа по структуре и оптимизации в КНБ — фактически это комиссия по поиску предателей, орган, который должен выявить дезертиров и тех, кто изменил присяге», — сказал Шибутов.
Эксперт отметил, что антигосударственные группы в соцсетях и СМИ, связанные с Западом и выступавшие в поддержку "мирных протестов", полностью умалчивают об арестах в КНБ и агентуре Комитета в среде погромщиков. Шибутов заключил, что эти группы могут являться прямыми пособниками арестованных сотрудников спецслужбы.
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