Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика сама проведет расследование январских беспорядков. О том, как в стране находят виновных в массовых беспорядках работников спецслужб, рассказал в интервью Украина.ру член политсовета партии «Нур Отан» Марат Шибутов

По мнению ряда экспертов, во время январских событий главная спецслужба Казахстана — Комитет национальной безопасности — бездействовала или работала неэффективно. Эксперт рассказал, кто будет восстанавливать Казахстан после массовых погромов © РИА Новости, Расул Назыров / Перейти в фотобанк

«Идут аресты в КНБ, выясняют, как в их недрах был организован мятеж, могут ли они еще отдавать команды подполью. Последний рубеж — это все же Служба государственной охраны, выходцы оттуда сейчас зашли в КНБ и укрепляют там командование. Была образована рабочая группа по структуре и оптимизации в КНБ — фактически это комиссия по поиску предателей, орган, который должен выявить дезертиров и тех, кто изменил присяге», — сказал Шибутов.

Эксперт отметил, что антигосударственные группы в соцсетях и СМИ, связанные с Западом и выступавшие в поддержку "мирных протестов", полностью умалчивают об арестах в КНБ и агентуре Комитета в среде погромщиков. Шибутов заключил, что эти группы могут являться прямыми пособниками арестованных сотрудников спецслужбы.

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