Ряд СМИ и инициатив, финансируемых из-за рубежа, обвиняют власти Казахстана в жёстких действиях при урегулировании беспорядков в стране. Их в интервью Украина.ру назвал член политсовета партии «Нур Отан» Марат Шибутов

Волну претензий к государству и президенту создают несколько групп людей, которые меняют свои взгляды будто по приказу, рассказал собеседник издания. Затулин объяснил, когда и как Казахстан нанес превентивный удар по русскому движению © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Первая группа — это выпускники инициативы «Публичная политика» Фонда Сороса…Они объединились и кучкуются в Астане, оформились в Коалицию нового поколения правозащитников..Волну гонят и ряд СМИ: Forbes Казахстан, КазТАГ и так далее. Потом есть «Радио Азаттык» (подразделение «Радио Свобода», финансируемого Конгрессом США и признанного в России СМИ-иноагентом — Прим.ред.), они выступают против Казахстана», — сказал Шибутов.

Против Казахстана выступают также активисты радикального феминизма и ЛГБТ, которые выступают не столько против президента Токаева, сколько против "российской оккупации", дополнил эксперт. Он также отметил, что быстрое реагирование Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспокоило русофобов — выступающих против России деятелей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.