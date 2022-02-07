Власти Минска хотели бы возобновить отношения с Западом даже несмотря на резко антизападную риторику президентского послания 28 января, отметил эксперт.
«Однако, с одной стороны этому мешает стигматизация Лукашенко на Западе, «откатить» которую будет уже невозможно, а с другой — понимание ненадежности и недолговечности дружбы с Западом. В начале 2020 года с многовекторностью у Лукашенко было все хорошо, однако после выборов все выстраиваемые много лет отношения были разрушены», — сказал Агафонов.
Хорошие отношения с Западом возможны для Лукашенко только при условии проведения либеральных политических реформ, на которые президент пойти не может, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.