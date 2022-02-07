У властей Белоруссии есть желание восстановить многовекторность во внешней политике, несмотря на то, что отношения между Минском и Западом находятся в самой нижней точке за всё время их существования. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Власти Минска хотели бы возобновить отношения с Западом даже несмотря на резко антизападную риторику президентского послания 28 января, отметил эксперт. Политолог Михеев объяснил, что сделает Белоруссия, если между Россией и Украиной начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Однако, с одной стороны этому мешает стигматизация Лукашенко на Западе, «откатить» которую будет уже невозможно, а с другой — понимание ненадежности и недолговечности дружбы с Западом. В начале 2020 года с многовекторностью у Лукашенко было все хорошо, однако после выборов все выстраиваемые много лет отношения были разрушены», — сказал Агафонов.

Хорошие отношения с Западом возможны для Лукашенко только при условии проведения либеральных политических реформ, на которые президент пойти не может, заключил эксперт.

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