Большинство населения Белоруссии готово войти в состав РФ, чего нельзя сказать о президенте республики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

В целом Белоруссия готова к более интенсивной интеграции с Россией, и усилия прозападных НКО не возымели успеха, подчеркнул эксперт. Суздальцев рассказал, хотела ли Белоруссия войти в состав РФ © ex-press.by

«Белоруссия не самодостаточна экономически и критически зависима от российских рынков и ресурсов, альтернативы которым в необходимых объемах попросту не существует. К тому же население Белоруссии, несмотря на десятилетия «мягкой белоруссизации» и миллиарды, вложенные Западом и не только в формирование искусственной, не совместимой с русской идентичности, в большинстве остается настроенным пророссийски», — сказал Агафонов.

Что касается президента Александра Лукашенко — он не готов делиться полномочиями и передавать их на наднациональный уровень, стремится сохранить абсолютный контроль над республикой и призывает своих граждан платить за суверенитет и независимость, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.