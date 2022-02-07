На фоне сворачивания политики "многовекторности" в Белоруссии у многих экспертов возникли надежды на расцвет пророссийских НКО, партий и общественных движений в республике. Однако этого не произошло. О причинах рассказал в интервью Украина.ру руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Власти Белоруссии относятся к пророссийскому активизму скептически, отметил эксперт. Абзалов раскрыл, как себя поведёт Белоруссия в случае войны между Россией и Украиной © sb.by

«Белорусская власть, казалось бы, заинтересована в развитии пророссийского и просто антизападного гражданского общества, которое смогло бы уравновесить влияние прозападных НКО, десятилетиями взращиваемых на деньги западных фондов. Однако проблема ее в том, что она с недоверием относится к любой общественной активности, идущей снизу, которую она сама не инициировала», — сказал Агафонов.

Ранее член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" в Белоруссии Владимир Груздев заявил в интервью Украина.ру, что власти республики считают себя абсолютно самодостаточными, чтобы считаться с мнением просоюзной общественности.

Полностью интервью можно прочитать здесь.