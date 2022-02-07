Кардинальных изменений в республике после конституционной реформы ожидать не стоит - президент Александр Лукашенко продолжит обладать всей полнотой власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик, руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Сразу после начнется длительный период имплементации норм новой Конституции в белорусское законодательство. Модель управления усложнится, но расклад сил существенно не изменится, подчеркнул эксперт. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

«Уже объявлено, что Лукашенко сможет, несмотря на очевидный конфликт интересов, совмещать должности президента и председателя Всебелорусского собрания, сохраняя таким образом тотальный контроль над государством. Все изменится после его ухода с одного из постов», — сказал Агафонов.

В новой Конституции заложена возможность двоевластия: президент будет сохранять контроль над силовиками и региональными властями, и ему будет противопоставлен глава Всебелорусского собрания. Вероятность кризиса по сценарию Казахстана в этом случае весьма велика, заключил эксперт.

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