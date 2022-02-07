Белорусское общество остаётся крайне разделённым — если бы у белорусов на руках было стрелковое оружие, гражданская война была бы неизбежна, ранее отметил в интервью Украина.ру член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев.
«В недавнем президентском послании вообще не было ни слова про политический кризис и раскол общества. Напротив, Александр Григорьевич (Лукашенко — Ред.) говорил о народном единстве и призывал «беглых» оппозиционеров вернуться, покаяться и понести наказание», — сказал Агафонов.
Лукашенко уже уверен в том, что политический кризис завершился его окончательной победой, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.