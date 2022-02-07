Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что политический кризис в стране завершился. Предлагаемые поправки в Конституцию никак не связаны с урегулированием внутриполитической обстановки в стране, заявил в интервью Украина.ру белорусский политик, руководитель незарегистрированного пророссийского движения Артем Агафонов

Белорусское общество остаётся крайне разделённым — если бы у белорусов на руках было стрелковое оружие, гражданская война была бы неизбежна, ранее отметил в интервью Украина.ру член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев. Абзалов объяснил, что будет, если Россия и Белоруссия объединятся слишком быстро или не объединятся вообще © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«В недавнем президентском послании вообще не было ни слова про политический кризис и раскол общества. Напротив, Александр Григорьевич (Лукашенко — Ред.) говорил о народном единстве и призывал «беглых» оппозиционеров вернуться, покаяться и понести наказание», — сказал Агафонов.

Лукашенко уже уверен в том, что политический кризис завершился его окончательной победой, заключил эксперт.

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