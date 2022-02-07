Обычные граждане Белоруссии никак не будут участвовать в формировании нового органа власти, заявил эксперт.
«Всебелорусское народное собрание представляет в первую очередь номенклатуру — депутатов, чиновников, крупные общественные объединения, которые в Белоруссии все контролируются государством и поддерживают власть», — сказал Агафонов.
Цель же создания нового органа власти заключается в постройке резервного контура управления государством, отметил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.