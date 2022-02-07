Всебелорусское народное собрание, учреждаемое по проекту новой конституции Белоруссии, будет являться "запасным контуром" управления страной. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Артём Агафонов

Обычные граждане Белоруссии никак не будут участвовать в формировании нового органа власти, заявил эксперт. «Откуда клещи-то?». Абзалов объяснил, что сделает Белоруссия, если между Россией и Украиной начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Всебелорусское народное собрание представляет в первую очередь номенклатуру — депутатов, чиновников, крупные общественные объединения, которые в Белоруссии все контролируются государством и поддерживают власть», — сказал Агафонов.

Цель же создания нового органа власти заключается в постройке резервного контура управления государством, отметил собеседник издания.

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