Зеленский взаимодействует с военными ВСУ очень опосредованно — в военной среде Украины уже очень много агентуры иностранных спецслужб, которая может спровоцировать столкновения с республиками Донбасса, заявил собеседник издания.
«Они могут действовать по прямому указанию, минуя Зеленского, и раскачивать ситуацию…Там уже давно сидят американские, английские, иные советники…В какой-то ситуации хвост завиляет собакой. Хочет того Зеленский или не хочет, но возобновившаяся активность на линии соприкосновения потребует каких-то мер, действий, вовлечения больших ресурсов в ситуацию», — сказал Ходаковский.
Полноценная война может разгореться так же, как ранее, против воли экс-президента Петра Порошенко руками олигарха Коломойского была установлена экономическая блокада народных республик. Это яркий пример того, как можно вынудить руководителя страны признать уже существующие обстоятельства, напомнил Ходаковский.
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