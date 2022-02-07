Появление на южных рубежах России цепи враждебных государств неизбежно приведёт к катастрофе, заявил эксперт.
«Побегут люди из Алма-Аты и крупнейших региональных, прервутся цепочки. Тот уран, который шел из Казахстана на российские перерабатывающие предприятия, перестанет поступать. У наших машиностроителей и переработчиков все заказы идут во всю Среднюю Азию…Куда нам девать рабочих из Челябинска, Омска или Орска?», — сказал Грозин.
Значительная часть людей, призывающих к разрыву отношений со Средней Азией, забывают о материальной стороне вопроса. Эксперт напомнил, что около 36% российского рынка перерабатывающей промышленности уходит в страны региона, и также отметил большие объёмы военно-технического экспорта.
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