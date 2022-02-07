Стабильность и дружественность республик Средней Азии к России имеют огромную стратегическую значимость для Москвы, и разрыв экономических связей может сильно ударить не только по республикам, но и по самой России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Появление на южных рубежах России цепи враждебных государств неизбежно приведёт к катастрофе, заявил эксперт. Казахстан уже был. Эксперт о том, что начнется в Узбекистане и Таджикистане в ближайшее время © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Побегут люди из Алма-Аты и крупнейших региональных, прервутся цепочки. Тот уран, который шел из Казахстана на российские перерабатывающие предприятия, перестанет поступать. У наших машиностроителей и переработчиков все заказы идут во всю Среднюю Азию…Куда нам девать рабочих из Челябинска, Омска или Орска?», — сказал Грозин.

Значительная часть людей, призывающих к разрыву отношений со Средней Азией, забывают о материальной стороне вопроса. Эксперт напомнил, что около 36% российского рынка перерабатывающей промышленности уходит в страны региона, и также отметил большие объёмы военно-технического экспорта.

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