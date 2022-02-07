Касым-Жомарту Токаеву удалось удержать власть в Казахстане, и, более того, - стать её единоличным центром. О том, какое будущее ждёт казахского президента, рассказал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Основной причиной беспорядков в Казахстане было отсутствие понимания того, кто является истинным лидером страны — Токаев или Нурсултан Назарбаев, подчеркнул эксперт. Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан © РИА Новости, Александр Натрускин

«И такая непонятная ситуация существовала годами. Ясное дело, что после того, как окончательно стало понятно, что есть один главный начальник, порядку в стране будет больше с точки зрения подчиненности силовиков, нормальности прохождения решений в экономическом блоке и бюрократической дисциплины», — сказал Грозин.

Основной проблемой Токаева эксперт называет имидж политически мягкотелого человека.

«Проблема в том, что Токаева до сих пор воспринимают как человека, который хочет дружить со всеми и боится со всеми испортить отношения. Токаев — дипломат, который не склонен к конфликтам и всегда ищет некий консенсус. А в азиатских обществах человек, который ищет консенсус, многими воспринимается как слабая фигура», — заявил собеседник издания.

Когда в Казахстан зашли российские военные части, Токаев выиграл. Он получил гигантский задел на будущие возможности самостоятельного правления, однако в ситуации, которая сложилась в Казахстане, лидеру необходимо проявлять жёсткость, заключил Грозин.

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