Основной причиной беспорядков в Казахстане было отсутствие понимания того, кто является истинным лидером страны — Токаев или Нурсултан Назарбаев, подчеркнул эксперт.

Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
© РИА Новости, Александр Натрускин

«И такая непонятная ситуация существовала годами. Ясное дело, что после того, как окончательно стало понятно, что есть один главный начальник, порядку в стране будет больше с точки зрения подчиненности силовиков, нормальности прохождения решений в экономическом блоке и бюрократической дисциплины», — сказал Грозин.

Основной проблемой Токаева эксперт называет имидж политически мягкотелого человека.

«Проблема в том, что Токаева до сих пор воспринимают как человека, который хочет дружить со всеми и боится со всеми испортить отношения. Токаев — дипломат, который не склонен к конфликтам и всегда ищет некий консенсус. А в азиатских обществах человек, который ищет консенсус, многими воспринимается как слабая фигура», — заявил собеседник издания.

Когда в Казахстан зашли российские военные части, Токаев выиграл. Он получил гигантский задел на будущие возможности самостоятельного правления, однако в ситуации, которая сложилась в Казахстане, лидеру необходимо проявлять жёсткость, заключил Грозин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.