С восстановлением силами ОДКБ порядка в Казахстане многие антироссийски настроенные деятели страны либо "переобулись", либо исчезли из общественного поля зрения, заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру. Эксперт полагает, что подобное развитие событий ожидает и Украину

Когда российские и пророссийские части будут входить в Харьков, их будут встречать с хлебом-солью, убеждён эксперт. Затулин рассказал, чем закончились попытки России инвестировать Казахстан и создать там свои НКО © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Когда наши десантники высаживались на взлётную полосу в Алтма-Ате, это была даже не новость, а подтверждение простой ситуации, когда вся нацистская сволочь, рассказывающая о величии казахского каганата, о колонизации русских и о голодоморе, куда-то исчезла…Эти люди по мановению волшебной палочки куда-то исчезли. Их даже не стало в Facebook», — сказал Грозин.

Когда ситуация на Украине изменится, мы будем наблюдать, как большинство людей, "дравших глотки" против России, начнут рассказывать, что их неправильно поняли, и они боролись за русский мир. В Казахстане это уже произошло, а на Украине это произойдет в течение этого года, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.