Россия могла бы вести себя более проактивно в акватории Чёрного моря, заявил эксперт.
«Американские корабли своими заходами пытаются создать картинку, что именно они там хозяйничают. Ничуть не бывало. Мы можем создать им сопровождение кораблей. Это уже было, когда наш постановщик помех отработал по американскому эсминцу и весь экипаж чуть с ума не сошел», — сказал Жилин.
Собеседник издания дополнил, что в случае размещения американских комплексов на Украине, Россия может разместить аналогичные в ДНР/ЛНР. У Москвы есть успешный опыт размещения военной базы в Абхазии, которая отбила желание Грузии предпринимать какие-либо агрессивные действия по отношению к республике, напомнил эксперт.
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