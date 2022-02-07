США, направляя свой флот в Чёрное море, пытаются создать впечатление, что они там хозяйничают. О том, какой болезненный ответ может подготовить Россия, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Россия могла бы вести себя более проактивно в акватории Чёрного моря, заявил эксперт. Россия и Китай договорились покончить с доминированием США - The Telegraph © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Американские корабли своими заходами пытаются создать картинку, что именно они там хозяйничают. Ничуть не бывало. Мы можем создать им сопровождение кораблей. Это уже было, когда наш постановщик помех отработал по американскому эсминцу и весь экипаж чуть с ума не сошел», — сказал Жилин.

Собеседник издания дополнил, что в случае размещения американских комплексов на Украине, Россия может разместить аналогичные в ДНР/ЛНР. У Москвы есть успешный опыт размещения военной базы в Абхазии, которая отбила желание Грузии предпринимать какие-либо агрессивные действия по отношению к республике, напомнил эксперт.

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