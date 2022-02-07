Грузия представляет военную угрозу для Российской Федерации только как территория, используемая американцами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Угрозу России представляет не сама грузинская армия, а использование Грузии в качестве плацдарма НАТО, подчеркнул эксперт. Столтенберг: Украина и Грузия станут членами альянса, решение принято © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Там все отработано для того, что если в регионе что-то заполыхает, то американские ВВС будут работать через Грузию, пользоваться ее аэродромами подскока, заправляться и пополнять боеприпасы», — сказал Жилин.

Этим опасны страны-сателлиты: они добровольно отказались от своих национальных интересов в пользу США. У них нет полномочий на самостоятельную внешнюю политику, заключил эксперт.

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