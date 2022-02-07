Урегулирование беспорядков в Казахстане силами ОДКБ должно было принести России определённые политические дивиденды, однако этого не произошло, уверен военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия не получила заслуженных дивидендов за урегулирование ситуации в Казахстане, подчеркнул эксперт.

«Я думал, что коль скоро мы зашли туда, то на выходе мы получим какие-то дивиденды военно-политического характера. Например, размещение группировки или базы на границе с Казахстаном. Она вся сквозит и ее надо закрывать. Если талибы двинутся из Афганистана вдоль Каспия, то теперь уже понятно, что Казахстан их пропустит без всякого сопротивления», — сказал Жилин. Затулин объяснил, когда и как Казахстан нанес превентивный удар по русскому движению © РИА Новости, Владимир Трефилов

Казахские СМИ преподносили вывод войск ОДКБ из республики как выдворение их президентом Токаевым, отметил эксперт.

«Но мы уходим, уходим достаточно стремительно, а казахские СМИ все преподносят так, что это Токаев выдворяет нас. Понятно, что на него давит Турция и Китай, чтобы он не сильно на нас завязывался. Но мне кажется, что это поведение оскорбительно», — заявил Жилин.

России следовало бы продекларировать свои интересы в регионе, заключил эксперт.

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