Россия не получила заслуженных дивидендов за урегулирование ситуации в Казахстане, подчеркнул эксперт.
«Я думал, что коль скоро мы зашли туда, то на выходе мы получим какие-то дивиденды военно-политического характера. Например, размещение группировки или базы на границе с Казахстаном. Она вся сквозит и ее надо закрывать. Если талибы двинутся из Афганистана вдоль Каспия, то теперь уже понятно, что Казахстан их пропустит без всякого сопротивления», — сказал Жилин.
Казахские СМИ преподносили вывод войск ОДКБ из республики как выдворение их президентом Токаевым, отметил эксперт.
«Но мы уходим, уходим достаточно стремительно, а казахские СМИ все преподносят так, что это Токаев выдворяет нас. Понятно, что на него давит Турция и Китай, чтобы он не сильно на нас завязывался. Но мне кажется, что это поведение оскорбительно», — заявил Жилин.
России следовало бы продекларировать свои интересы в регионе, заключил эксперт.
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