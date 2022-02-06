Североатлантический альянс изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией, откуда поставки газа смогут достигнуть Германии, сообщила испанская газета la Vanguardia 6 февраля со ссылкой на правительственные источники

Вице-канцлер Германии назвал главную опасность «Северного потока - 2» для ФРГ © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Однако реальность оказалась далекой от планов «брюссельских мечтателей», и теперь Midcat собираются реанимировать.

С его помощью в центральные части ЕС надеются поставлять регазифицированный СПГ с восьми терминалов в Португалии и Испании.

«Германия очень заинтересована в проекте», — уверяет газета, ссылающаяся на правительственные источники.

В то же время журналисты признают, что Midcat при всем их желании неспособен заменить «Северный поток-2», так как в случае постройки сможет поставлять только 7 млрд кубометров газа в год, что почти в 8 раз меньше пропускной способности «Северного потока-2».