Издание отмечает, что данный газопровод, получивший название Midcat, намеревались начать строить три года назад, однако испанские и французские регуляторы тогда заблокировали проект в свете предположений Еврокомиссии о том, что скоро природный газ уже вообще не понадобится.
Однако реальность оказалась далекой от планов «брюссельских мечтателей», и теперь Midcat собираются реанимировать.
С его помощью в центральные части ЕС надеются поставлять регазифицированный СПГ с восьми терминалов в Португалии и Испании.
«Германия очень заинтересована в проекте», — уверяет газета, ссылающаяся на правительственные источники.
В то же время журналисты признают, что Midcat при всем их желании неспособен заменить «Северный поток-2», так как в случае постройки сможет поставлять только 7 млрд кубометров газа в год, что почти в 8 раз меньше пропускной способности «Северного потока-2».