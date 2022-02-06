Украина выступает против «Северного потока-2», так как он снижает политическую значимость украинской ГТС, которая ранее была единственным маршрутом поставок российского газа в Европу, до уровня резервного газопровода, лишая Киев мощного рычага в отношениях с РФ и ЕС.
«Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом», — сказал Макогон.
По его словам, Украина, которая ранее была допущена немецким регулятором до сертификации «Северного потока-2» на соответствие европейскому законодательству (техническая сертификация уже успешно завершена), будет принимать активное участие в процессе для того, чтобы «не позволить этот газопровод сертифицировать».
В то же время Макогон считает, что одного влияния Украины на процесс недостаточно, решение будет принято исходя из геополитических реалий.