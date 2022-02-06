Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) прилагает максимум усилий, чтобы не допустить сертификацию газопровода «Северный поток-2», сказал генеральный директор украинской компании Сергей Макогон

Украина выступает против «Северного потока-2», так как он снижает политическую значимость украинской ГТС, которая ранее была единственным маршрутом поставок российского газа в Европу, до уровня резервного газопровода, лишая Киев мощного рычага в отношениях с РФ и ЕС.

«Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом», — сказал Макогон.

Вице-канцлер Германии назвал главную опасность «Северного потока - 2» для ФРГ © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

В то же время Макогон считает, что одного влияния Украины на процесс недостаточно, решение будет принято исходя из геополитических реалий.