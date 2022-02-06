«В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил 86 тонн!», — написал Резников.
По его словам, с 22 января США отправили Украине свыше 650 тонн боеприпасов.
Он не уточнял, какого рода снаряды были поставлены на Украину, однако известно, что предыдущий американский борт привез 85 тонн зарядов к гранатометам.
Незадолго до этого на Украину было поставлено три сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Ранее МИД РФ, говоря о поставках американских вооружений на Украину, отмечал, что они так же помогут урегулировать кризис в Донбассе, как тушение пожара бензином.
Запад с октября 2021 года заявляет, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Неоднократно назывались даты «вторжения», которое, естественно, так и не состоялось.
6 февраля ведущие американские СМИ и информагентства опубликовали сообщения со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц США о том, что «вторжение» назначено на 15 февраля.
Как сообщила главред RT Маргарита Симоньян, к 20 февраля в Киев массово едут представители западных СМИ для того, чтобы рассказывать о «вторжении» с места событий.
Власти России неоднократно заявляли, что не собираются воевать с Украиной, однако жестко ответят на любую агрессию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не исключает провокации в Донбассе, которая приведет к обострению боевых действий.