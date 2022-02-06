На Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью США доставлено 86 тонн боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников у себя в Twitter 5 февраля

«В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил 86 тонн!», — написал Резников.

Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Он не уточнял, какого рода снаряды были поставлены на Украину, однако известно, что предыдущий американский борт привез 85 тонн зарядов к гранатометам.

Незадолго до этого на Украину было поставлено три сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее МИД РФ, говоря о поставках американских вооружений на Украину, отмечал, что они так же помогут урегулировать кризис в Донбассе, как тушение пожара бензином.

Запад с октября 2021 года заявляет, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Неоднократно назывались даты «вторжения», которое, естественно, так и не состоялось.

6 февраля ведущие американские СМИ и информагентства опубликовали сообщения со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц США о том, что «вторжение» назначено на 15 февраля.

Как сообщила главред RT Маргарита Симоньян, к 20 февраля в Киев массово едут представители западных СМИ для того, чтобы рассказывать о «вторжении» с места событий.

Влиятельный американский журналист рассказал, почему Россия жестко ответит на провокации в Донбассе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не исключает провокации в Донбассе, которая приведет к обострению боевых действий.