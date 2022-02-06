Переговоры президентов Франиции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды с канцлером Германии Олафом Шольцем состоятся в Берлине на следующей неделе, сообщает агентство RMF24 6 февраля со ссылкой на канцелярию Дуды

Встреча должна пройти в Берлине, главной темой запланированных трехсторонних переговоров будет «угроза вторжения России на Украину», рассказал глава Бюро международной политики канцелярии польского лидера Якуб Кумоч.

Reuters перенес «российское вторжение»: Киев захватят за несколько дней © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

Запад с октября 2021 года заявляет, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Неоднократно назывались даты «вторжения», которое, естественно, так и не состоялось.

Так, 6 февраля ведущие американские СМИ и информагентства опубликовали сообщения со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц США о том, что «вторжение» назначено на 15 февраля.

Как сообщила главред RT Маргарита Симоньян, к 20 февраля в Киев массово едут представители западных СМИ для того, чтобы рассказывать о «вторжении» с места событий.