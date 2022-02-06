Встреча должна пройти в Берлине, главной темой запланированных трехсторонних переговоров будет «угроза вторжения России на Украину», рассказал глава Бюро международной политики канцелярии польского лидера Якуб Кумоч.
По его словам, Польша, Германия и Франция согласуют свои действия относительно украинского кризиса, а также Дуда расскажет коллегам об итогах своего визита в Пекин.
Запад с октября 2021 года заявляет, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Неоднократно назывались даты «вторжения», которое, естественно, так и не состоялось.
Так, 6 февраля ведущие американские СМИ и информагентства опубликовали сообщения со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц США о том, что «вторжение» назначено на 15 февраля.
Как сообщила главред RT Маргарита Симоньян, к 20 февраля в Киев массово едут представители западных СМИ для того, чтобы рассказывать о «вторжении» с места событий.