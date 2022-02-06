Генеральный директор влиятельного американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал о намерениях России относительно вооруженного конфликта на территории Украины. Его слова приводит РИА Новости 6 февраля

Саймс в своей статье сообщил, что в декабре беседовал с представителями российской политической элиты, имен которых он не называет. По словам Саймса, его заверили в отсутствии агрессивных планов у Москвы.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения только из-за того, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность», — подчеркивает он.

Однако при этом все опрошенные им представители росссийской власти сказали, что Москва будет действовать решительно в случае агрессии в отношении россиян.

«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — полагает Саймс.

На днях на Украину прибыла сотня британских спецназовцев, которая будет учить украинских военных совершать диверсии и помогать им в этом нелегком деле.

Диверсии же, скорее всего, спровоцируют масштабную эскалацию боевых действий в Донбассе, которая может привести к вмешательству российских военных для установления мира, как это было в Южной Осетии в 2022 году.

Представители российской власти неоднократно отмечали, что не собираются нападать на Украину, однако не оставят без ответа военную агрессию Киева. При этом в ДНР и ЛНР живет множество граждан России, которых Москва не оставит без защиты.

Reuters перенес «российское вторжение»: Киев захватят за несколько дней © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

Ведущие американские СМИ 6 января синхронно разместили сообщение официальных лиц США, которые на условиях анонимности рассказали, что «российское вторжение» якобы назначено на 15 февраля и что Киев падет за несколько дней.

К 20 февраля в украинской столице высадится мощный десант из представителей западных информационных агентств — судя по всему, чтобы освещать «штурм Киева» в прямом эфире.