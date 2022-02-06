Саймс в своей статье сообщил, что в декабре беседовал с представителями российской политической элиты, имен которых он не называет. По словам Саймса, его заверили в отсутствии агрессивных планов у Москвы.
«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения только из-за того, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность», — подчеркивает он.
Однако при этом все опрошенные им представители росссийской власти сказали, что Москва будет действовать решительно в случае агрессии в отношении россиян.
«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — полагает Саймс.
На днях на Украину прибыла сотня британских спецназовцев, которая будет учить украинских военных совершать диверсии и помогать им в этом нелегком деле.
Диверсии же, скорее всего, спровоцируют масштабную эскалацию боевых действий в Донбассе, которая может привести к вмешательству российских военных для установления мира, как это было в Южной Осетии в 2022 году.
Представители российской власти неоднократно отмечали, что не собираются нападать на Украину, однако не оставят без ответа военную агрессию Киева. При этом в ДНР и ЛНР живет множество граждан России, которых Москва не оставит без защиты.
Такого рода развитие ситуации станет подарком для Вашингтона, так как позволит не только ввести против Москвы масштабные санкции вплоть до отключения от международных платежных систем, но и добиться того же от всех своих европейских союзников, включая Германию.
Ведущие американские СМИ 6 января синхронно разместили сообщение официальных лиц США, которые на условиях анонимности рассказали, что «российское вторжение» якобы назначено на 15 февраля и что Киев падет за несколько дней.
К 20 февраля в украинской столице высадится мощный десант из представителей западных информационных агентств — судя по всему, чтобы освещать «штурм Киева» в прямом эфире.