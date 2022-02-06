Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины оставляет последней незавидную роль инструмента Варшавы и Лондона в борьбе против России, сказал украинский политолог Михаил Погребинский в эфире ютуб-канала «Первый казацкий» 4 февраля

В этом альянсе Британия пытается бороться за усиление своей роли в геополитике, Польша, повышает свою значимость в собственных глазах, «тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России», сказал эксперт.

Он подчеркнул, что о военном союзе этих стран не может быть и речи, так как он «станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут».

Поэтому нынешние власти Украины будут рады хотя бы принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.

«Для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене», — констатировал Погребинский.

Между тем это «красование» может закончиться для Украины плачевно. На днях в страну прибыла сотня британских спецназовцев, которая будет учить украинских военных совершать диверсии и помогать им в этом нелегком деле.

Reuters перенес «российское вторжение»: Киев захватят за несколько дней © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

Представители российской власти неоднократно отмечали, что не собираются нападать на Украину, однако не оставят без ответа военную агрессию Киева. При этом в ДНР и ЛНР живет множество граждан России, которых Москва не оставит без защиты.

Такого рода развитие ситуации станет подарком для Вашингтона, так как позволит не только ввести против Москвы масштабные санкции вплоть до отключения от международных платежных систем, но и добиться того же от всех своих европейских союзников, включая Германию.

Ведущие американские СМИ 6 января синхронно разместили сообщение официальных лиц США, которые на условиях анонимности рассказали, что «российское вторжение» якобы назначено на 15 февраля и что Киев падет за несколько дней.

К 20 февраля в украинской столице высадится мощный десант из представителей западных информационных агентств — судя по всему, чтобы освещать «штурм Киева» в прямом эфире.