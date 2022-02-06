Главная проблема нового трубопровода - следствие геополитической ситуации, сказал министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, сопредседатель партии «союз 90/зеленые» в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 5 февраля

США выступают против «Северного потока-2», поскольку боятся сближения России и Евросоюза на фоне совместной работы над масштабным проектом, а также хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, заменив его своим СПГ.

«С геополитической точки зрения "Северный поток — 2" усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым», — заявил Хабек.

По его словам, «Северный поток — 2» повышает необходимость поиска новых источников газоснабжения Германии.

«События последних недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Россией газа противоречат германским интересам», — сказал Хабек.

«Российское вторжение» уже произошло. Но заметил это только Bloomberg © Министерство обороны Украины

Так, 6 февраля ведущие американские СМИ и информагентства опубликовали сообщения со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц США о том, что «вторжение» назначено на 15 февраля.

Как сообщила главред RT Маргарита Симоньян, к 20 февраля в Киев массово едут представители западных СМИ для того, чтобы рассказывать о «вторжении» с места событий.

Вот и Хабек заявил, что «если Россия вторгнется на Украину, то заплатит за эту высокую экономическую цену», поддержав риторику нагнетания истерии вокруг ситуации на Украине.

Между тем уже президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад не нагнетать панику, так как никаких изменений ситуации в Донбассе по сравнению с предыдущими восемью годами конфликта не наблюдается, а инвесторы массово выводят средства из Украины.

Эскалация на Украине нужна Соединенным Штатам для того, чтобы «сплотить ряды» европейцев, недовольных выводом войск США из Афганистана и новым альянсом США, Британии и Австралии (AUKUS), из-за которого Франция потеряла многомиллиардный контракт на постройку подводных лодок для Канберры.

Попутно разговоры о «российском вторжении» помогают Штатам ускорить строительство европейцами терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

«Геополитическая ситуация также вынуждает нас создавать другие возможности импорта и диверсифицировать пути снабжения, что включает в себя вопросы развития инфраструктуры [по приему американского СПГ]», — сказал Хабек.

Сбылись мечты Варшавы — Украина переходит на американский СПГ. Но на очень короткое время © AP, Lukasz Szelemej

Примерно на 40% более дорогой, чем трубопроводный газ, американский СПГ, тем не менее, сможет конкурировать по цене с российским, если цены на спотовом рынке будут оставаться высокими продолжительное время.

Это подтверждается ситуацией в январе, когда на европейском рынке были проданы рекордные объемы СПГ из США по ценам, которые были ниже стоимости газа по долгосрочным контрактам «Газпрома».

Это стало возможным после того, как по требованию Европейской комиссии 80% контрагентов «Газпрома» добились исключения из контрактов пункта о привязки газа к рыночной стоимости нефти и корзины нефтепродуктов и ввода корректировки цены согласно котировкам на европейской краткосрочной газовой бирже (споте).

В контрактах указывается, что спотовые цены учитываются с временным лагом от одного до шести месяцев. Как раз в декабре среднемесячная цена на споте составляла $1400 против $1000 в январе.

Это отразилось на количестве заказов дополнительных объемов российского газа и стимулировало клиентов покупать американский СПГ, хотя его цена была сверхвысокой — порядка тех же $1000 за тысячу кубов газа.

Те же клиенты «Газпрома», которые сохранили привязку стоимости газа к нефтяным ценам, получают российский газ втрое дешевле.

Ситуация выглядит так, что Европейская комиссия работает не в интересах Европы, а в интересах Соединенных Штатов. Ее решения уже обошлись европейцам в сотни миллиардов евро переплаты за газ и электроэнергию и остановку ряда ключевых предприятий, однако ЕК не собирается менять свою стратегию, а обвиняет во всех проблемах Россию.