Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220201/1033192635.html
По итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина возможна некая координация действий России и Китая, в том числе, по Украине. Для США это один из самых нежелательных сценариев — Китай и Россия могут вместе создать для Америки "идеальный шторм", убеждён эксперт.
«Россия хочет обеспечить безопасность своих граждан в Донбассе. А в это время Китай захочет решить проблему Тайваня. Что в этой ситуации будет делать американское руководство? Понятно, что оно не будет воевать ни за Украину, ни за Тайвань, но бросить одновременно и Украину, и Тайвань — это слишком круто даже для Байдена, который так «успешно» бросил Афганистан», — сказал Евсеев.
Собеседник издания считает, что антироссийской истерии в середине февраля будет дан "отбой". Если Пекин и Москва договорятся, то США с большим желанием пойдут на неформальный мораторий по членству Украины в НАТО, полагает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.