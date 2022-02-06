По итогам переговоров лидеров России и Китая США могут пойти на неформальные уступки по вопросам вступления Украины в НАТО. Иначе Россия и Китай решат свои проблемы с Украиной и Тайванем одновременно, уверен военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220201/1033192635.html военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев

По итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина возможна некая координация действий России и Китая, в том числе, по Украине. Для США это один из самых нежелательных сценариев — Китай и Россия могут вместе создать для Америки "идеальный шторм", убеждён эксперт. Евсеев рассказал, когда США пойдут на уступки по Украине © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Россия хочет обеспечить безопасность своих граждан в Донбассе. А в это время Китай захочет решить проблему Тайваня. Что в этой ситуации будет делать американское руководство? Понятно, что оно не будет воевать ни за Украину, ни за Тайвань, но бросить одновременно и Украину, и Тайвань — это слишком круто даже для Байдена, который так «успешно» бросил Афганистан», — сказал Евсеев.

Собеседник издания считает, что антироссийской истерии в середине февраля будет дан "отбой". Если Пекин и Москва договорятся, то США с большим желанием пойдут на неформальный мораторий по членству Украины в НАТО, полагает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.