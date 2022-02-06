США и НАТО никогда не согласятся в открытую пойти на условия РФ по требованиям коллективной безопасности в Европе. Поэтому необходим неформальный мораторий на вступление Украины в НАТО, уверен военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Избежать конфликта на Украине можно только путём моратория на вступление Украины в евроатлантические структуры, уверен эксперт. Ходаковский оценил боевой дух военных ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Да, Запад не может согласиться с тем, что он пошел на условия РФ. Потому я и предлагаю неформальный мораторий…Нужно ввести неформальный мораторий на вступление Украины в НАТО и заморозить ситуацию на Донбассе. Требуется не так много, для того чтобы снять истерию», — сказал Евсеев.

Если же неформального моратория не будет, ситуация окажется в подвешенной состоянии, и Россия будет иметь свободу рук в плане защиты своих 700 тысяч граждан и других вопросов, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.