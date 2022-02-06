Минск запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы в ответ на недружественные шаги Вильнюса. О том, поможет ли Евросоюз балтийской республике выйти из этого кризиса, рассказал в интервью Украина.ру главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович

Ответные меры Минска нанесут сокрушительный удар по литовской экономике — заводу минеральных удобрений Achema и Мажейкяйскому НПЗ, как и литовским железным дорогам, подчеркнул эксперт.

Носович рассказал, что Литва уже стояла на пороге крупного экономического кризиса в 2009 году, во время мирового экономического кризиса и закрытия Игналинской АЭС. Однако тогда ситуацию спас Евросоюз. Литва отомстила Наташе Королевой за Украину © Наташа Королева/Инстаграм

«В то время социально-экономическую стабильность в Литве действительно спас Евросоюз, и сейчас у правящей партии консерваторов все надежды на то, что этот же сценарий повторится. Но как показал миграционный кризис лета прошлого года, сложность состоит в том, как скоро удастся достучаться до Евросоюза и привлечь внимание Брюсселя к своим проблемам», — сказал Носович.

Европейский союз не допустит системного политического кризиса в Литве, однако весь вопрос в том, как скоро европейская помощь достигнет Вильнюса, и удастся ли литовским функционерам убедить Брюссель в том, что ситуация критическая, заключил эксперт.

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