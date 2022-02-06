В результате "транзитной войны" литовская экономика пострадает несоизмеримо больше, чем белорусская, убеждён эксперт. В то время, как Минск переориентирует свой экспорт на российские порты, Литве будет нечем заменить загрузку Белоруссией своих железных дорог и портов.
«Белорусские грузы составляли более трети грузопотока Литовской железной дороги и Клайпедского порта, а это одни из крупнейших налогоплательщиков республики. Если все белорусские грузы будут потеряны, это приведет к кризису и того, и другого предприятия», — сказал Носович.
Что же касается порта в Клайпеде, то это градообразующее предприятие, с работой на котором прямо или косвенно связаны доходы каждого третьего жителя города, отметил эксперт. Если этот порт потеряет белорусские грузы, в этом стратегически важном городе возможен крупный социальный кризис, заключил Носович.
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