С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В ответ Минск запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы. Это в интервью Украина.ру прокомментировал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович

В результате "транзитной войны" литовская экономика пострадает несоизмеримо больше, чем белорусская, убеждён эксперт. В то время, как Минск переориентирует свой экспорт на российские порты, Литве будет нечем заменить загрузку Белоруссией своих железных дорог и портов. «Последствия для Москвы будут тяжелыми». Польша и Литва захотели быть равными России © president.gov.ua

«Белорусские грузы составляли более трети грузопотока Литовской железной дороги и Клайпедского порта, а это одни из крупнейших налогоплательщиков республики. Если все белорусские грузы будут потеряны, это приведет к кризису и того, и другого предприятия», — сказал Носович.

Что же касается порта в Клайпеде, то это градообразующее предприятие, с работой на котором прямо или косвенно связаны доходы каждого третьего жителя города, отметил эксперт. Если этот порт потеряет белорусские грузы, в этом стратегически важном городе возможен крупный социальный кризис, заключил Носович.

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