В своё время Венгрия получала огромные деньги за то, чтобы развалить коммунизм, а теперь имеет отличные отношения с Россией и продаёт российский газ Украине. Это в интервью Украина.ру заявил украино-российский политолог Василь Вакаров

Экономические отношения Венгрии и Украины эксперт охарактеризовал как невыгодные Киеву: страна вынуждена втридорога покупать российский газ, который Венгрия покупает по низкой цене. МИД РФ призвал США прекратить поставки оружия Киеву © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Я не понимаю, куда девалась наша украинская хитрость? Каждый раз соседи нас обыгрывают, мы всё время проигрываем…1 февраля мы впервые получили газ. Раньше мы транзитировали газ в Венгрию, а сейчас мы его импортируем. И дороже! Очевидно, что мы проигрываем не только экономически. Мы наступили на грабли», — сказал Вакаров.

Если раньше украинские политики говорили, что страна не покупает российский газ, то сейчас они уже хвастаются тем, что покупают российский газ, но у Венгрии, отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.