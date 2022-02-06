Экономические отношения Венгрии и Украины эксперт охарактеризовал как невыгодные Киеву: страна вынуждена втридорога покупать российский газ, который Венгрия покупает по низкой цене.
«Я не понимаю, куда девалась наша украинская хитрость? Каждый раз соседи нас обыгрывают, мы всё время проигрываем…1 февраля мы впервые получили газ. Раньше мы транзитировали газ в Венгрию, а сейчас мы его импортируем. И дороже! Очевидно, что мы проигрываем не только экономически. Мы наступили на грабли», — сказал Вакаров.
Если раньше украинские политики говорили, что страна не покупает российский газ, то сейчас они уже хвастаются тем, что покупают российский газ, но у Венгрии, отметил эксперт.
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