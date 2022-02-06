То, чего долгое время не могла сделать РФ, европейцы благополучно доделали до нее. После введения санкций Минску приходится переходить на российские хабы, потому что иных вариантов нет. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Удобрение — это не рыба, ее самолетом не отправишь. Ее надо отправлять либо дорогостоящим железнодорожным транспортом, либо морским транспортом. Учитывая, что все европейские направления для нее закрыты, а выхода к морю нет, единственный способ пробиться на российские рынки — это Усть-Луга, пояснил эксперт.

«Там надо строить терминал. Москва готова этому поспособствовать, но при условии, что Белоруссия будет туда вкладываться и заключать долгосрочные контракты. Белоруссия до последнего думала, что можно пересидеть санкции, но оказалось, что ей придется экспортировать свои удобрения через Северо-Запад. Да, инфраструктура в том объеме, которая нужна Белоруссии, там не налажена. Требуется либо расширять терминалы, либо строить что-то новое», — уточнил Абзалов.

Но в любом случае сейчас начинает делаться то, что еще пять лет было трудно представить. Время пришло, заключил собеседник издания.

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