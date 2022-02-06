С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В ответ Минск запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы.
Удобрение — это не рыба, ее самолетом не отправишь. Ее надо отправлять либо дорогостоящим железнодорожным транспортом, либо морским транспортом. Учитывая, что все европейские направления для нее закрыты, а выхода к морю нет, единственный способ пробиться на российские рынки — это Усть-Луга, пояснил эксперт.
«Там надо строить терминал. Москва готова этому поспособствовать, но при условии, что Белоруссия будет туда вкладываться и заключать долгосрочные контракты. Белоруссия до последнего думала, что можно пересидеть санкции, но оказалось, что ей придется экспортировать свои удобрения через Северо-Запад. Да, инфраструктура в том объеме, которая нужна Белоруссии, там не налажена. Требуется либо расширять терминалы, либо строить что-то новое», — уточнил Абзалов.
Но в любом случае сейчас начинает делаться то, что еще пять лет было трудно представить. Время пришло, заключил собеседник издания.
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