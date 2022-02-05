Украинские силовики готовят беспилотники для разведки и корректировки огня в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики 5 февраля

«Мы продолжаем фиксировать мероприятия подготовки вооруженных формирований Украины к развязыванию боевых действий. На позициях 34-го батальона 57-й бригады зафиксированы два расчёта БПЛА из состава разведывательной роты соединения с целью разведки переднего края нашей обороны и уточнения данных для стрельбы артиллерии противника», — сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

Также в ЛНР зафиксировали, что украинские военные провели рекогносцировку местности, пополнили запасы боеприпасов к стрелковому оружию и минометам, осуществляют дозаправку военной техники. По сведениям ополченцев, представители СБУ изымают мобильные телефоны у украинских военных с целью недопущения утечки информации о проводимых в соединении мероприятий подготовки к наступательным действиям. Народная милиция ЛНР анонсировала скорое наступление Киева © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Кроме того, в ЛНР отметили, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва неоднократно призывала страны Запада прекратить поставки Киеву оружия.