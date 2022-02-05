Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 5 февраля в своем Telegram-канале ошибочную публикацию в Bloomberg о «вторжении России на Украину»

Захарова напомнила, что не только Bloomberg, но и немецкое издание Bild не первый раз публикуют фейки о «планах России» о вторжении.

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — написала представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова оценила акцию властей Украины, когда монумент Родины-матери подсветили в цвета флага Украины в знак «благодарности дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».

Дипломат отметила, что акция получилась символичной, но не так, как виделось властям Украины. Она указала, что монумент Родины-матери символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не способен «декоммунизировать».

«Истинное единство Украины стало возможно только в советский период — через объединение, собирание территорий в состав УССР», — заключила Захарова.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении России на Украину». Затем издание удалило публикацию и принесло извинения. Также немецкая газета Bild разместила план действий России «по вторжению на Украину» и описало «последующие шаги».